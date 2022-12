10:00 Legerbaas Onno Eichelsheim: 'We hoeven geen pang pang meer te roepen' Frits Conijn Rob de Lange Met alleen soldaten wordt een oorlog niet gewonnen. Dus streeft legerbaas Onno Eichelsheim naar een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en naar een groot contingent reservisten. 'Wat er ook gebeurt, Oekraïne moet deze oorlog winnen!'

