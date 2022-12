Essay • 05:26 Een pleidooi voor de monarchie Sanne Kloosterboer In verlichte kringen is het tegenwoordig bijna de norm om tegen het koningshuis en voor een republiek te zijn. Journalist Sanne Kloosterboer breekt een lans voor de Oranjes: een koningshuis is verbindend. En het geeft niks dat die kersttoespraak wat houterig is. Dat is juist een onderdeel van de charme.

