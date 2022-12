Persoonlijk • 09:17 Deze professionals doen aan vrijwilligerswerk Ronne Theunis Je bent arts, advocaat of accountant in Nederland en ziet met lede ogen aan hoe zich buiten onze landsgrenzen een crisis afspeelt. Deze professionals besloten als vrijwilliger hun expertise in te zetten. ‘Het contrast met mijn dagelijkse werk kon niet groter.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen