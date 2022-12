Tegenslag • 06:15 'Tien dagen op een roze wolk en dan ineens in de hel' Floortje Gunst Wiskundige Ginger Egberts heeft net haar tweede kind gekregen wanneer de oudste een kom gloeiendhete soep over zich heen krijgt. Als promovendus ontwikkelde ze een wiskundig model dat artsen kan ondersteunen bij de keuze voor de behandeling van brandwonden.

