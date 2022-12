Werk & geld • 10:57 Het kerstpakket afschaffen? Misschien toch maar niet Anne van den Dool Een kerstpakket kan doorgaans op kritiek rekenen, maar toch is afschaffen niet zo’n goed idee. ‘Het gaat om het signaal dat je aandacht voor iemand hebt.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen