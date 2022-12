Interview • 05:31 Psychiater Christiaan Vinkers rekent af met het verschijnsel burn-out Map Oberndorff Psychiater Christiaan Vinkers pleit voor een andere kijk op stress. Hij maakt korte metten met het fenomeen burn-out en stelt vast dat mensen vaak mentaal sterker zijn dan ze denken. Bijvoorbeeld in de coronacrisis, maar ook tijdens de huidige inflatiegolf en de oorlog in Oekraïne. Maar toch: ‘Iedereen maakt een periode mee waarin hij over zijn grenzen gaat. Dat is menselijk en onvermijdelijk.’

