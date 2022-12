Rechtszaak • 06:00 Tragedie van verongelukte dochter rechtvaardigt geen €700.000 schadevergoeding Carel Grol Een elfjarig gehandicapt meisje overlijdt na een fietsongeval met haar begeleider. Haar ouders beginnen een civiele zaak. Want doordat ze nu geen zorggeld meer ontvangen, kunnen ze hun levensstandaard niet meer volhouden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen