15:19 'Artificial intelligence maakt ons onderwijs achterhaald' Jan Fred van Wijnen Ardi Vleugels Wat beoordelen docenten nog met schrijfopdrachten als studenten hun essays laten maken door een superieur computerprogramma zoals ChatGPT? En is het fraude als ze die inleveren, of is het gebruik van AI innovatief? Het onderwijs staat voor grote dilemma's.

