14:34 Covidgolf in China: beddentekort en uren wachten op een ambulance Anouk Eigenraam In Peking en andere Chinese steden worstelt de zorg met een toestroom van covidgevallen. Mensen moeten uren wachten op een ambulance, op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen liggen patiënten in gangen te wachten op een kamer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen