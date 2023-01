14:56 De regenboogvlag kan lang niet overal uit in Zuidoost-Azië Marianne Slegers Vooruitgang voor seksuele minderheden gaat langzaam in Zuidoost-Azië. Wel werd in 2022 op sommige plekken, zoals in Vietnam en Singapore, ‘eerder toegebrachte schade’ ongedaan gemaakt, signaleert Human Rights Watch.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen