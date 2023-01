Diner met het FD • 06:00 Adjiedj Bakas: 'De woke-cultuur is een witte upper-class-doodscultus' Jean Dohmen Het noodlot sloeg hard toe bij trendwatcher Adjiedj Bakas. Zijn moeder overleed, zijn man kreeg kanker. Zelf overleefde hij ternauwernood een hersenbloeding. Maar volgens Bakas is Bakas nog lang niet passé.

