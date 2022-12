Werk & geld • 05:31 Heeft de brutale sollicitant de halve wereld? Jannie Benedictus Kun je als sollicitant in deze markt vragen wat je maar wilt? Soms wel, zeggen de experts in dit artikel. Maar als werkgever moet je beducht zijn voor scheve ogen. Gelijke functies ongelijk belonen levert een risico op. Advies voor beide partijen: ‘Zoek het in ontwikkeling en waardering.’

