Essay • 09:30 Dubbele loyaliteit in het corps is (g)een probleem Maarten Asscher Een jaarclub betekent vriendschap voor het leven. Maar wat doe je als het gedrag van de groep haaks komt te staan op je principes? Vaak bewegen corpsvrienden mee uit loyaliteit, want je geweten volgen vergt veel moed.

