10:00 Russen glijden af in depressie door het bloedvergieten in Oekraïne Joost Bosman De Russen zijn sinds begin dit jaar flink meer antidepressiva gaan slikken en psychologen moeten vol aan de bak. De gewapende strijd in Oekraïne heeft ook zijn weerslag op de geestelijke gesteldheid van de Russische bevolking.

