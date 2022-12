06:16 Verbeter de wereld, speel een spelletje Priscilla de Putter Tijdens de wintermaanden halen we de bordspellen vaker uit de kast. Behalve voor gezelligheid zorgt dat voor ontspanning en saamhorigheid. Nieuwe spellen lijken daarin nog een stap verder te gaan, door verbinding of verbetering als uitgangspunt te nemen. Zo is er los van de uitkomst voor iedereen iets te winnen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen