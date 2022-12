Essay • 01:13 Laten we blijven praten Serhi Zjadan Taal is onmisbaar om elkaar en de wereld te begrijpen. Dat lijkt meer dan ooit nodig. Daarom sluiten we het jaar af met een krachtig essay van de Oekraïense schrijver Serhi Zjadan. Terwijl hij Russische raketten ziet neerkomen op zijn land, houdt hij een vurig pleidooi om de taal te koesteren.

