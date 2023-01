Profiel • 16:00 Half-Malinese Japanofiel steelt de show in de Franse keuken Rémy Baurichter Frankrijks jongste culinaire held is 1,95 meter, heeft een grote bos dreadlocks en is idolaat van Japan. De half-Malinese Mory Sacko is geen schoolvoorbeeld van de Franse chef, maar hij is wel een van meest succesvolle mannen van het land.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen