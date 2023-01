Na de campus en de valley zoeken stadsbestuurders nu het magische innovatiedistrict

Innovatiedistricten schieten in heel Nederland uit de grond. Het concept waaide over uit de VS, waar in steden als Boston en New York innovatieve bedrijvigheid plaatsvindt, midden in het stadshart. In Nederland is het soms niet meer dan een mooie naam voor stadsvernieuwing.