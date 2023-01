Analyse • 15:00 Oudst bekende DNA toont glimp van weelderig begroeide noordpool met kariboes Carl Zimmer In de permafrost op Groenland hebben wetenschappers 2 miljoen jaar oud materiaal ontdekt van talrijke planten- en diersoorten, waaronder ganzen en mieren. Dat kan meer inzicht geven in de invloed die klimaatverandering op het noordpoolgebied kan hebben.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen