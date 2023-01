Interview • 12:00 Oud-topambtenaar Joustra: we noemen veel te snel alles een crisis Ulko Jonker Het land eist een sterke overheid die crises effectief te lijf kan gaan, en krijgt een bestuur dat overal tekort lijkt te schieten. Oud-topambtenaar, terrorismebestrijder, calamiteitenonderzoeker én VVD-adviseur Tjibbe Joustra over de inflatie van crises, de onzin van transparantie en de grote inschattingsfout van Rutte I.

