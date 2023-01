10:00 Fietsende monteurs en 'logistieke makelaars' zijn voorlopers in de nieuwe stadslogistiek Pieter Lalkens Klimaat- en milieumaatregelen dwingen tot een schonere stadsdistributie. Ieder voor zich kan niet meer. Bedrijven zullen goederenstromen moeten gaan bundelen. Maar dat vergt afwijken van ingesleten patronen. Koplopers laten zien dat het kan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen