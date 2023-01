20:49 'Grensoverschrijdend pestgedrag' bij Postcode Loterij zou oorzaak zijn van hoogoplopend conflict Rob de Lange Edwin van der Schoot Novamedia, het bedrijf achter onder andere de Postcode Loterij, en oprichter Boudewijn Poelmann liggen overhoop. Met een convenant is een gang naar de rechter mogelijk voorkomen, maar het conflict tussen beide partijen is nog lang niet ten einde.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen