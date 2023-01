Werk & geld • 11:45 Recruitment in 2023: geen Tokio maar Texel (en een vegan lunch) Ronne Theunis Om de grootste talenten binnen te halen, trokken recruiters van grote bedrijven vaak alles uit de kast. Maar tegenwoordig zijn snoepreisjes naar New York, luxe diners en geinige gadgets eigenlijk niet meer te verantwoorden, vinden zowel studenten als bedrijven zelf. Hoe ziet de ‘war for talent’ er anno 2023 uit?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen