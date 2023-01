Achtergrond • 12:05 Hoe ruikt, voelt en smaakt internet? Jeroen Bos Het internet is veel meer dan je op je schermpjes ziet. Het heeft ook een fysieke aanwezigheid in onze levens. Daarover gaat een tentoonstelling in Delft, waar al je zintuigen worden geprikkeld.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen