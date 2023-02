Diner met het FD • 06:00 Biomedicus Hans Clevers: 'Waarom zou je een muis willen laten praten?' Rob de Lange Hans Clevers wordt door velen getipt als potentiële Nobelprijswinnaar. Hij wist mini-organen te kweken uit humane stamcellen. De hoogleraar moleculaire genetica wacht het Zweedse oordeel gelaten af. 'Cardiologen hebben veel meer jaren levensduur toegevoegd dan wij kankeronderzoekers.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen