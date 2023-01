Rechtszaak • 06:00 Ontslagen directeur anorexia-instelling zegt niets over financiële chaos, en wijst naar ex-vrouw Carel Grol De operationeel directeur van een GGZ-instelling voor mensen met eetstoornissen wilde niet meewerken toen er vragen werden gesteld over financiële malversaties. Want het onderzoek zou zijn ingestoken door zijn ex.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen