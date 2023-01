11:37 U bent succesvol? Gefeliciteerd, u hebt geluk gehad Tim Igor Snijders Succes is niet je eigen verdienste, en falen niet je eigen schuld, betoogt psycholoog Huub Buijssen in zijn boek ‘Waarom succes een kwestie van geluk is’. Maar lang niet iedereen hoort dat graag.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen