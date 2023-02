Diner met het FD • 06:00 Teun Toebes (23) woont tussen ouderen met dementie: 'Dit is net een studentenhuis' Ronald van de Krol Al twee jaar leeft Toebes vrijwillig op een gesloten afdeling. Het verschil met zijn room mates: hij heeft wél de toegangscode van de voordeur gekregen. Toebes schreef een zeer kritische bestseller over zijn bijzondere thuis. 'Er is geen FD-lezer die hier wil eindigen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen