14:00 Hoe de coviduitbraak de ongelijkheid in China zichtbaar maakt Anouk Eigenraam De covidgolf die sinds een maand in China woedt, vestigt de aandacht op het verschil tussen arm en rijk, dat in de communistische heilstaat nog steeds bestaat. Wie geld heeft, kan aan medicijnen komen en goede vaccins.

