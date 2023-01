Werk & geld • 08:47 Bedrijven moeten eisen bijstellen in jacht op personeel Kim van der Meulen Hoe lastig het in een krappe arbeidsmarkt ook is om aan personeel te komen: onmogelijk is het niet. Werkgevers kunnen veel doen om nieuwe medewerkers te vinden en te behouden, zegt hr- en recruitment-strateeg Kirsten de Roo (40). ‘Als je mensen niet kunt behouden, heeft werven ook geen zin.’

