Reportage • 13:16 Rendierherders en inwoners van Zweeds stadje Kiruna moeten wijken voor mijnbouw Ria Cats Het Zweedse stadje Kiruna gaat de komende jaren gefaseerd tegen de vlakte omdat huizen, scholen en zelfs het ziekenhuis dreigen in te storten als gevolg van mijnbouw. Drie kilometer verderop verrijst het nieuwe stadscentrum. Het van oudsher nomadische Sami-volk mort, omdat het wil delen in de winst uit de mijnbouw.

