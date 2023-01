08:15 Werkster, tuinman, au pair: dit is de keerzijde Alice van Essen Een au pair om de kinderen naar school te brengen, boodschappen via de bezorgdienst, een robotmaaier voor je gazon: door alles uit te besteden, kun je veel tijd besparen. Maar wat doe je daar eigenlijk mee? ‘Ik leek een toeschouwer van mijn eigen leven.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen