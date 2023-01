Analyse • 06:00 Verzakkend stadje in de Himalaya toont de keerzijde van India’s duurzaamheidsbeleid Roli Srivastava In het Indiase bergstadje Joshimath verzakken huizen en wegen door aardverschuivingen. Inwoners wijten dat aan de tunnelboringen voor een nabijgelegen waterkrachtcentrale. Staatselektriciteitsbedrijf NTPC ontkent de beschuldigingen en wil doorgaan met de tunnelbouw. 'India moet nog eens goed nadenken.'

