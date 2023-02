15:56 Voormalig wonderkind na reeks afwijzingen alsnog in Formule 1 Maureen Blankestijn Op jeugdige leeftijd reed Nyck de Vries zich kartend in de kijker, nog voordat iemand wist wie Max Verstappen was. Toch veroverde de coureur pas op 28-jarige leeftijd een plek in de Formule 1. Dat levert hem ook meteen een rechtszaak op.

