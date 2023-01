Werk & geld • 06:14 De democratie lijdt eronder als politici opbranden Susan Sjouwerman Elke baan kan stress opleveren. Maar sommige functies komen met een bijzonder hoge werkdruk. Politici lijken vaker uit te vallen, zowel lokaal als landelijk. Dat is niet alleen alarmerend voor hen, maar ook voor de democratie. Die verzwakt als volksvertegenwoordigers overbelast raken.

