Analyse • 11:19 'Uitgewoonde' Britse zorg beleeft wintercrisis als nooit tevoren Joost Dobber Onderfinanciering, vergrijzing en personeelsproblemen verlammen het Britse zorgsysteem, dat nog niet zo lang geleden voorop liep in de wereld. 'Er zit geen rek meer in het systeem.'

