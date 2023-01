16:00 'Ik denk als zorginkoper 's ochtends echt niet: wie zal ik vandaag eens een oor aannaaien?' Maarten van Poll Ieder jaar kopen zorgverzekeraars voor tientallen miljarden aan medische zorg in. Zorgaanbieders beklagen zich over het onderhandelingsproces, maar inkopers bij verzekeraars verwerpen hun imago van kille rekenaars. 'Wij worden niet gezien als individuen en dat doet pijn.'

