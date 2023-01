In beeld • 09:56 Meisjes onder elkaar op de Koranschool Susan Nortier Meisjes die elkaar omhelzen, samen lol trappen en elkaar troosten. Alledaagse beelden, maar dan in een specifieke omgeving: vijf Koranscholen in Turkije, waar honderden meisjes de islamitische heilige schrift uit hun hoofd leren. Fotograaf Sabiha Çimen zat zelf op zo’n school en legt in haar serie de nadruk op de avontuurlijke, vrolijke kant van het leven van deze meisjes.

