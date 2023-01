12:00 'Italiaanse staat legt het af tegen Cosa Nuova, de maffia van de financiële wereld' Anouk Boone Italië heeft een forse slag toegebracht aan de Siciliaanse maffia door de meestgezochte maffioso van het land op te pakken. Terwijl de reacties uiteenlopen van euforie tot verwijten van hypocrisie, constateren experts bezorgd een andere fase van ondermijning. Over oude en nieuwe codes. 'Geld heeft geen sekse, geen geur en geen afkomst. Het komt en het gaat.'

