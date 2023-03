Rechtszaak • 06:00 Met Google en wat inkt bleek een biljet van €50 namaken kinderlijk eenvoudig Carel Grol In een slaapkamer en een schuurtje werd op grote schaal vals briefgeld gemaakt. De coupures werden vervolgens online verkocht. Het Openbaar Ministerie eiste hoge celstraffen. Maar was er wel sprake van een 'criminele organisatie'?

