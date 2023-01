11:02 Hoe is het om met je geliefde een bedrijf te runnen? Floortje Gunst Ze hadden al een relatie toen ze besloten ook zakenpartners te worden. Dat ging in het begin niet vanzelf. De stellen leerden op de werkvloer een andere kant van elkaar kennen. Maar nu willen ze niet anders meer. ‘Samen ondernemen vergt nu eenmaal offers van ons gezin.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen