11:15 Kunst: zo regel je het met de fiscus en de verzekering Jannie Benedictus Wanneer je als kunstliefhebber beleggerstrekjes gaat vertonen, kan de fiscus zich met je verzameling gaan bemoeien. En bij een uitdijende hobby is een goede verzekering aan te raden. ‘Inbraak is nog het kleinste risico.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen