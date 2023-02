Recensies: Boeken De Chinezenmoord, oftewel de VOC-mentaliteit in de praktijk Sinoloog Leonard Blussé schreef een schokkend boek over een vergeten episode uit de geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie: de moord op duizenden Chinezen in Batavia in 1740.

