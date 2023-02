00:57 Eros Ramazzotti bezingt nog steeds de liefde Alfred Bos Eros Ramazzotti, de Romein die eeuwig de liefde bezingt, staat binnenkort in de Ziggo Dome. Hij is een kind van zijn tijd, maar is er in de ‘post-truth’ wereld van algoritmes en virtueel succes nog plaats voor hem?

