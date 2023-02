06:00 China heeft meer gemeen met de maffia dan het lief is Anouk Eigenraam Een verbannen politieke dissident noemde president Xi Jinping eens een 'maffiabaas'. De corruptie, overheden die onder een hoedje spelen met bedrijven, het inzetten van geweld: er zijn opvallende overeenkomsten tussen de Italiaanse maffia en de manier waarop de BV China gerund wordt.

