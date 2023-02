9 feb 16:30 Dan Jing Wu maakt een alternatief voor borstimplantaten Jeroen Bos Wetenschapper en biomedisch technoloog Dan Jing Wu wil vrouwen die borstkanker hebben gehad betere nazorg bieden. Ze werkt aan een techniek die het lichaam de borst zelf laat teruggroeien. Daarnaast staat ze op de barricaden voor meer vrouwen in de wetenschap en ontwerpt ze tassen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen