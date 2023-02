9 feb 16:30 Michael Luesink biedt een plantaardig alternatief voor vis Loeka Oostra Op het gebied van vlees en zuivel vindt een grote verschuiving plaats naar plantaardige alternatieven, maar vis en schaaldieren blijven achter. Michael Luesink wil daar met zijn initiatief Seasogood verandering in brengen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen