9 feb 16:30 Remco Wagemakers zamelt zo duurzaam mogelijk bedrijfsafval in Loeka Oostra Negen culturele instellingen, zeven afvalverwerkers. Kan dat niet slimmer aangepakt worden? Die vraag kreeg Remco Wagemakers in 2015 voorgelegd bij zijn adviesbureau. In plaats van een zoveelste businesscase bedacht hij een nieuw bedrijf.

