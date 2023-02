9 feb 16:30 De feiten en cijfers achter de talenten Loeka Oostra Hoeveel uur werken onze talenten per week? En waar willen ze zich nog graag in ontwikkelen? Deze en andere vragen legde FD Persoonlijk ze voor.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen