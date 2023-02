08:19 Kunstmatige intelligentie is dom, maar een slim hulpmiddel Nick Kivits Een foto of illustratie maken, een tekst schrijven, liedjes zingen: kunstmatige intelligentie wordt er steeds beter in. Daarmee zijn we in een nieuw tijdperk aangekomen. ‘Zelfs als je niets met AI hebt, heeft het invloed op je leven.’

